O que esperar do Festival de Veneza deste ano - Pontapé inicial da temporada de premiações, festival terá estrelas de Hollywood e obras com potencial para o Oscar, mas também filmes e documentários sobre conflitos geopolíticos atuais.As ruas e as telonas da ilha italiana de Lido, onde ocorre a partir desta quarta-feira (27/09) o Festival de Cinema de Veneza, receberão estrelas de Hollywood como Julia Roberts, George Clooney e Cate Blanchett em obras com potencial de Oscar, mas também filmes e documentários independentes de forte componente político.

Julia Roberts fará a primeira aparição de sua carreira em Veneza para lançar Depois da Caçada, de Luca Guadagnino, um thriller inspirado no movimento #MeToo. Ela interpreta Alma, uma professora de filosofia de Yale que se vê em uma situação difícil quando sua aluna de doutorado e protegida (Ayo Edebiri, de O Urso) acusa um colega e amigo (Andrew Garfield) de agressão sexual.

Outro novato em Veneza é o lutador profissional que se tornou astro de filmes de ação Dwayne Johnson, estrelando um filme sério (pela primeira vez). Ele interpreta o ex-lutador de wrestling amador e de MMA Mark Kerr em The Smashing Machine, do queridinho indie Benny Safdie. Emily Blunt interpreta a esposa de Kerr, Dawn Staples.