O que explica a queda de incêndios florestais no Brasil

De acordo com os dados no sistema Alarmes, do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2024 foi o ano com a maior área queimada na série histórica iniciada em 2017. Há cerca de um ano, por exemplo, a fumaça dos incêndios encobria dezenas de cidades brasileiras, com a situação se agravando nas semanas seguintes.

Em 2025, porém, a situação mudou. Na comparação com o mesmo período dos anos anteriores, a área queimada é a menor da série histórica. Além do clima mais ameno e das ações de prevenção, o trauma vivido no ano passado é outro fator que ajuda a entender a diminuição dos incêndios.

"Há uma redução dos incêndios nos anos seguintes aos anos que queimam muito. Tem aquele efeito do medo. Aquela pessoa que perdeu muita coisa, porque o fogo saiu do controle, vai ficar com mais receio de queimar no ano seguinte. Então, tem uma redução natural do uso do fogo depois de uma grande catástrofe", opinou Ane Alencar, diretora de Ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e coordenadora do MapBiomas Fogo.

Risco e avanços

"Até o momento tem sido um ano relativamente tranquilo. Comparativamente, está muito melhor do que no ano passado. Mas não há nada garantido em termos climáticos", alertou Isabel Schmidt, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora do Manejo Integrado do Fogo (MIF).

A maior parte da área queimada, segundo o Lasa, costuma estar concentrada em três meses: agosto, setembro e outubro. "O pior do risco de incêndio ainda está por vir. Não necessariamente virá incêndio, mas o risco é real", explicou Schmidt.