Políticos alemães querem mudança em lei após caso de "neonazista trans"

Em agosto de 2025, Liebich, de 54 anos, finalmente recebeu uma ordem de um juiz no estado da Saxônia, no leste do país, para começar a cumprir sua pena. Embora os promotores tenham se recusado a confirmar a data prevista de sua chegada, eles observaram que havia um prazo de duas semanas para se apresentar ou correr o risco de receber mais uma pena de prisão. O local da apresentação foi definido como sendo a prisão feminina JVA, na cidade de Chemnitz.

Ativistas progressistas e o próprio governo alemão, liderado por conservadores, suspeitam que Liebich tenha se aproveitado da nova lei para obter melhores condições prisionais, de modo a cumprir sua pena em uma prisão feminina.

Também existe a suspeita de que Liebich também esteja tentando instrumentalizar a lei para zombar de ativistas LGBTQ+ e apoiadores da regra de autoderminação. Antes da mudança, Liebich se notabilizou no leste alemão por fazer insultar membros da comunidade LGBTQ+ como "parasitas da sociedade" e alertar contra o que chamava de "transfacismo".

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, do bloco conservador CDU/CSU – a mesma coligação do chanceler federal Friedrich Merz –, afirmou que pretende reavaliar a nova lei de autodeterminação de gênero, afirmando à revista Stern que o caso de Liebich poderia abrir um precedente ruim para abusos da lei por parte de extremistas que buscam zombar do governo.

O deputado Günter Krings, que chefia a pasta da Justiça da CDU no Bundestag (Parlamento), destacou que ficou fácil demais realizar uma mudança legal de gênero na Alemanha.

Mudança "há muito esperada"