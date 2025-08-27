Trump quer debilitar Brics, mas tiro pode sair pela culatra - Tarifas punitivas da Casa Branca a países do grupo superam às aplicadas ao resto do mundo. Em resposta, eles se articulam para ampliar seu comércio e reduzir dependência do dólar.O presidente dos EUA, Donald Trump, é acusado de estar, de forma inadvertida, contribuindo para aproximar os países do Brics, ao impor tarifas de importação particularmente mais altas contra eles. É o que acaba de acontecer com a Índia, que nesta quarta-feira (27/08) viu as taxas de importação americanas contra seus produtos subir para 50% – metade da alíquota é uma punição pelo país comprar petróleo russo.

O Brasil também está sujeito a uma tarifa geral de importação de 50%, como forma de pressionar o país a anular o julgamento sobre tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de Trump. Apesar de diversos produtos brasileiros terem entrado numa lista de exceções, o país está sujeito a uma das maiores alíquotas do mundo no tarifaço da Casa Branca.

A China, maior membro do Brics, ainda corre o risco de enfrentar uma tarifa de 145% se não conseguir chegar a um acordo com os EUA, e a África do Sul recebeu uma tarifa de 30%. Mesmo membros mais novos, incorporados na recente expansão do grupo, como o Egito, podem ver suas tarifas aumentarem devido à sua participação no Brics.