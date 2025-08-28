Acidificação dos oceanos está fragilizando dentes dos tubarões

Os dentes dos tubarões "são armas muito desenvolvidas, projetadas para cortar carne, não para resistir à acidez do oceano", afirma o pesquisador Maximiliam Baum, um dos integrantes da equipe responsável pelo estudo, da Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf, na Alemanha.

Os resultados mostram "o quão vulneráveis podem ser até mesmo as armas mais afiadas da natureza", acrescenta Baum.

A acidificação oceânica, impulsionada principalmente pela liberação de CO2 gerado pelo ser humano, é um processo pelo qual o valor do pH do oceano diminui, resultando em água mais ácida.

O pH médio dos oceanos é atualmente de 8,1 e, para 2300, espera-se que caia para 7,3, tornando-os quase 10 vezes mais ácidos do que atualmente.

Experimento com dentes coletados

Os pesquisadores utilizaram esses dois valores para examinar os efeitos da água nos dentes do tubarão-de-pontas-negras-do-recife, que nada com a boca permanentemente aberta para poder respirar.