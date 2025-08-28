Ataque maciço da Rússia contra o centro de Kiev atinge prédio da UE - Bombardeios que usaram mais de 600 drones e dezenas de mísseis contra a capital ucraniana deixaram 15 pessoas mortas. Bloco europeu avalia sanções em resposta ao ataque mortífero e convoca embaixador da Rússia.Um bombardeio russo em escala maciça contra o centro de Kiev na madrugada desta quinta-feira (28/08) deixou ao menos 18 mortos, incluindo quatro crianças, e 48 feridos, segundo autoridades locais. Os mísseis também atingiram um edifício da missão diplomática da União Europeia (UE) na capital ucraniana, que ficou severamente danificado, segundo autoridades do bloco.

Escritórios do British Council, braço cultural e educacional do Reino Unido no exterior, também foram atingidos.

Este foi o maior ataque russo a Kiev nas últimas semanas e ocorre em meio à tentativa americana de destravar as negociações para o fim da guerra. Segundo a Ucrânia, 629 drones e simulacros, além de 31 mísseis de diferentes tipos, foram usados na ofensiva.