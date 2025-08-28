[Coluna] O pardo e o mal-estar do racismo brasileiro

Isso mesmo. Ser negro é uma opção política densamente costurada por diferentes movimentos negros, que perceberam que, para além das nuances fenotípicas, pretos e pardos compartilham as sanções, discriminações e violências de uma sociedade fundamentada no e pelo racismo.

Isso não significa negar a existência da identidade parda. Ao contrário: significa compreendê-la à luz da nossa história. Afinal, dentre os brasileiros afrodescendentes, ser pardo é, também, ser negro. Deslegitimar esse vínculo é prestar um desserviço à luta contra o racismo, endossando o mito da democracia racial que, por muito tempo, apostou na fragmentação dentre a população negra como uma ferramenta importante para manter alimentada a sanha do racismo.

Não se trata, portanto, de negar a mestiçagem que compõe o Brasil. De fato, 45% da população se declara parda, e juntos pretos e pardos compõem 56% dos brasileiros. Mas a construção mítica de um mundo de (leo)pardos parece ignorar não só quem somos, mas também como chegamos até aqui.

Me explico

O Brasil se construiu a partir da miscigenação, mas essa mistura nunca foi romântica. A miscigenação que nos constituí tem uma matriz de desigualdades e brutalidades já denunciada pelos estudos históricos e também comprovada pelas pesquisas genéticas. A nossa miscigenação começa, e ao mesmo tempo funda, uma sociedade colonial e escravista, organizada pela sobreposição de violências de raça, gênero e condição socioeconômica. Os primeiros mestiços nasceram, em grande parte, de relações forçadas entre homens brancos e mulheres negras ou indígenas escravizadas.

Convido quem considera essa perspectiva exagerada para fazer um breve sobrevoo sobre os jornais publicados durante a vigência da escravidão. Em 1824, o Diário do Rio de Janeiro anunciava: "Quem quiser comprar um homem pardo, oficial de alfaiate, entre 17 e 18 anos, fale com José Vieira". Um ano depois, em Pernambuco, outro jornal divulgava o anúncio de um proprietário em busca de seu escravo pardo que havia fugido.