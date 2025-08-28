Como o furacão Katrina afetou uma geração de crianças - Vinte anos após furacão devastar Nova Orleans, sobreviventes que eram crianças à época do desastre ainda enfrentam traumas provocados pela perda de vínculos comunitários.Nas primeiras horas do dia 29 de agosto de 2005, Arnold Burks acordou com o som de gritos enquanto ventos de 200 quilômetros por hora varriam seu bairro.

Quando o furacão Katrina atingiu a região, o garoto de 13 anos era uma das cerca de 100 mil pessoas que ainda estavam em Nova Orleans, uma cidade na Louisiana, perto da costa do Golfo dos Estados Unidos. Apesar dos alertas de evacuação, muitos não tinham condições financeiras para deixar a cidade ou não tinham carro. O pai e o irmão mais velho de Burks decidiram que ficariam em casa.

Ao amanhecer daquele dia, parecia que a cidade havia sido poupada. Burks até se lembra de ter se divertido brincando na água da enchente.