O dilema de ucranianos do Donbass forçados a fugir

Os evacuados de Dobropillia, Sviatohirivka e outras vilas fazem primeiro uma escala ainda na região de Donetsk. Voluntários de várias organizações de caridade atuam lá. Em seguida, eles levam as pessoas para a região de Dnipropetrovsk, e de lá elas são colocadas em um trem ou alojadas em acomodações de emergência. Nesta semana, no entanto, o número de evacuados excedeu significativamente o número de vagas disponíveis nas acomodações, e eles tiveram que dormir em barracas.

Dezenas de pedidos de evacuação são recebidos diariamente da área de Dobropillia, relata Kostyantyn Tunyzkyj. "Em Dobropillia, um prédio inteiro foi destruído por uma bomba guiada. Cinco pessoas que passavam a noite lá estavam esperando por nós", diz o policial, acrescentando: "A situação mudou drasticamente."

Se as equipes de evacuação não podem entrar em uma vila porque o perigo é muito grande, elas pedem às pessoas que caminhem, explica o policial. Ele conta sobre um telefonema de um casal de idosos. "Houve combates intensos na vila de Nykanoriwka. Um casal de idosos com dificuldade para andar levou uma senhora idosa acamada em um carrinho de mão para a vila vizinha de Bilezke. Eles disseram que os militares russos haviam atirado no filho da mulher acamada, bem como em seus vizinhos que estavam escondidos no porão", relata Tunyzkyj.

"Pessoas fizeram as malas e partiram"

Moradores também estão deixando Dobropillia e suas redondezas em seus próprios veículos. Um carro com uma fita branca e um reboque param no ponto de evacuação. A fita está lá para proteger contra os drones russos e o reboque serve para levar toda sua vida para um novo lugar, diz Natalia, proprietária do carro. Ela deixou Dobropillia com o marido e o gato. "Muitas casas já foram destruídas. A cidade está muito assustadora. As pessoas rapidamente fizeram as malas e partiram", diz.

"Para ser sincera, não sei o que vai acontecer agora. Primeiro tenho de superar tudo isto", continua Natalia. Ela e o marido estão a caminho de Ternopil, no oeste da Ucrânia, para visitar o filho, que era soldado e foi dispensado do Exército devido a uma lesão. A mãe de Natalia ainda está em Dobropillja. "Não consegui convencê-la", suspira.