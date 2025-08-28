O preconceito velado que alunos de escola pública enfrentam - Algumas conquistas que alcancei enquanto aluno da rede pública foram subestimadas e desvalorizadas. É necessário que todo o jovem seja incentivado e não o contrário.Durante o ensino fundamental, vivenciei uma situação que permanece marcada em minha memória e que, ainda hoje, me faz refletir sobre como as palavras podem carregar significados profundos.

Em um dia comum, após receber uma prova de matemática corrigida, fiquei feliz por ter conquistado a nota máxima. Movido pelo entusiasmo de criança, compartilhei o resultado com uma pessoa que eu gostava muito esperando apenas um gesto de reconhecimento. No entanto, a resposta não foi a que imaginei.

Ela se voltou a outra estudante de escola particular e, em tom de comparação, disse: "Olha, ele tirou 10!". A estudante, quase de imediato, retrucou: "Olha a qualidade do meu ensino comparado ao dele". A frase, carregada de julgamento, me atingiu como um soco invisível e em segundos, aquela conquista, que antes me enchia de orgulho, transformou-se em motivo de constrangimento.