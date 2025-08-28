O que o noivado de Swift ensina sobre relações parassociais

"Sem conteúdo nutricional"

Saber tantas informações sobre uma pessoa pode criar uma ilusão de intimidade, escreve Jaeger. Se as pessoas sabem os nomes dos gatos de Swift, quantas vezes sua mãe venceu o câncer e quantos relacionamentos ela teve no passado – alguns deles tóxicos –, não é de se admirar que fiquem felizes em saber que ela está noiva.

A necessidade de se sentir conectado com os outros faz parte da evolução humana. "Os seres humanos evoluíram para prosperar em grupos, provavelmente porque, há 250 mil anos, era preciso contar com outras pessoas para sobreviver, construindo relações sociais", escreve Arthur C. Brooks, professor de sociologia da Universidade de Harvard. "E assim nos sentimos atraídos e nos importamos com as pessoas se tivermos contato regular com elas." Isso acontece tanto na vida real quanto nas atualizações do Instagram.

Não há uma resposta única para a questão de saber se as relações parassociais são boas ou ruins. Não há nada de errado em ficar feliz com o noivado de uma estrela pop global e um atleta famoso, se o evento for apenas uma distração de todas as más notícias que dominam atualmente a mídia internacional.

Fazer parte de uma comunidade de fãs que compartilham um interesse pela vida e pelo trabalho de uma determinada pessoa e gostam de discutir sobre ela entre si pode ajudar as pessoas a se sentirem menos solitárias. Sonia Jaeger escreve que, como os relacionamentos parassociais ocorrem inteiramente online, "especialmente durante a pandemia da covid-19, esse tipo de relação pode ter nos ajudado a satisfazer nossa necessidade universal de conexão humana".

Especialistas dizem que as relações parassociais nunca podem substituir os relacionamentos recíprocos "na vida real". Celebridades como Swift e Travis Kelce não retribuem o afeto de seus fãs em nível individual. Brooks diz que tais relacionamentos são como fast food: "Eles têm um gosto bom, mas não têm conteúdo nutricional e não atendem às suas necessidades".