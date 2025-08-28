Como pintura do século 17 saqueada pelos nazistas reapareceu na Argentina

A pintura a óleo sobre tela acabou nas mãos de Friedrich Kadgien, um oficial nazista próximo a Göring e membro da organização paramilitar nazista Schutzstaffel (SS), que fugiu primeiro para a Suíça e depois para a América do Sul, estabelecendo-se na Argentina e falecendo em 1978 em Buenos Aires. Documentos de época indicam que ele acumulou diamantes e obras de arte por meio de extorsão em Amsterdã.

O banco de dados oficial holandês de arte desaparecida da Segunda Guerra Mundial, mantido pela Agência do Patrimônio Cultural da Holanda, identifica "Retrato de Dama" como pertencente ao negociante de arte Jacques Goudstikker que antes da invasão nazista, em maio de 1940, possuía uma importante galeria em Amsterdã.

O jornal AD tentou durante anos entrar em contato com as filhas de Kadgien, que sempre evitavam responder a perguntas sobre o passado do pai. Finalmente encontraram a obra quando uma das filhas colocou sua mansão à venda numa imobiliária argentina, e fotos do interior mostraram a pintura pendurada na sala de estar.

Especialistas: não deve ser cópia

Especialistas da Agência do Patrimônio Cultural da Holanda enfatizam que não há razão para acreditar que seja uma cópia, pois as medidas correspondem às informações disponíveis em seus arquivos sobre essa obra, desaparecida desde 1946. Eles observaram que somente um exame do verso poderia fornecer uma confirmação definitiva por meio das marcações ou etiquetas originais da pintura.

A imobiliária Robles Casas & Campos não respondeu a um pedido de comentário. O anúncio da casa ainda estava disponível na noite de anteontem, mas a imagem do retrato parece ter sido removida.