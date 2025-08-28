Pintura saqueada pelos nazistas avistada na Argentina desaparece novamente

As mais de 1.100 peças da galeria de Goudstikker em Amsterdã, incluindo obras de Rembrandt e Vermeer, foram compradas por valores muito inferiores ao real por altos membros do regime nazista, entre eles Hermann Göring.

Obra avistada em anúncio imobiliário

Repórteres do jornal holandês Algemeen Dagblad encontram o Retrato de Dama em um anúncio imobiliário de uma casa que se acredita pertencer aos descendentes do oficial nazista próximo a Göring e ex-membro da organização paramilitar nazista Schutzstaffel (SS) Friedrich Kadgien.

Kadgien fugiu primeiro para a Suíça e depois para a América do Sul, se estabelecendo inicialmente no Brasil e depois na Argentina, onde morreu em 1978 em Buenos Aires. Documentos de época indicam que ele acumulou diamantes e obras de arte por meio de extorsão em Amsterdã.

O banco de dados oficial holandês de arte desaparecida da Segunda Guerra Mundial, mantido pela Agência do Patrimônio Cultural da Holanda, identifica o Retrato de Dama como pertencente a Goudstikker.

O jornal holandês tentou durante anos entrar em contato com as filhas de Kadgien, que sempre evitavam responder a perguntas sobre o passado do pai. Os repórteres finalmente encontraram a obra quando uma das filhas colocou a mansão à venda numa imobiliária argentina, e colocou no anúncio fotos do interior do imóvel que mostraram a pintura pendurada na sala de estar.