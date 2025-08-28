Polícia alemã alerta sobre aumento no tráfico de crianças - Autoridades investigaram mais casos de tráfico e exploração de pessoas em 2024 do que em qualquer ano desde 2000. Falhas nas proteções online são um dos principais fatores, com muitos menores de idade entre as vítimas.O Departamento Federal de Investigações (BKA) da Alemanha anunciou nesta quinta-feira (28/07) que seus agentes concluíram 576 investigações sobre incidentes de tráfico de pessoas em 2024. Esse total representa um aumento de 13% em relação a 2023 e o nível mais alto desde que o BKA começou a compilar esses dados, em 2000.

A maior parte dos casos (364) envolveu exploração sexual, o nível mais alto registrado pela agência na Alemanha em uma década.

A exploração sexual ocorre cada vez mais em residências particulares, afirmam as autoridades, um ambiente difícil de monitorar. Isso leva o BKA a concluir que o número real de crimes é muito maior do que o registrado.