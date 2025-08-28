Site adulto que adulterava imagens de mulheres proeminentes é fechado na Itália - Premiê italiana Giorgia Meloni e outras lideranças políticas femininas tiveram suas imagens manipuladas e usadas ilegalmente para conteúdo obsceno e violento em portal de internet.Uma plataforma de conteúdo explícito na Itália foi forçada a fechar nesta quinta-feira (27/08), após a descoberta de que seus usuários exibiam fotos de mulheres de destaque de maneira ilegal e sem autorização.

O conteúdo do site incluía imagens da primeira-ministra Giorgia Meloni, da eurodeputada europeia Alessandra Moretti, da líder da oposição Elly Schlein e da influenciadora Chiara Ferragni.

O fórum online chamado Phica – nome que deriva da gíria italiana para os órgãos sexuais femininos – existe há pelo menos duas décadas.