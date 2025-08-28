The Economist diz que, ao julgar Bolsonaro, Brasil dá "lição democrática" aos EUA - Com Bolsonaro na capa retratado com vestimentas de um trumpista que invadiu o Capitólio em 2021, revista abordou situação jurídica do ex-presidente e apontou que EUA perderam posto de "adulto democrático" para o BrasilO ex-presidente Jair Bolsonaro é tema da capa da nova edição impressa da revista britânica The Economist, que foi apresentada nesta quinta-feira (28/08). A publicação destaca o julgamento que corre no Supremo Tribunal Federal, no qual ele é réu por tentativa de golpe de Estado, e diz que o Brasil oferece uma lição de "maturidade democrática" aos EUA.

"Os dois países parecem estar trocando de lugar. Os Estados Unidos estão se tornando mais corruptos, protecionistas e autoritários", diz a reportagem. "Em contraste, o próprio país [Brasil] está determinado a salvaguardar e fortalecer sua democracia."

Na capa, Bolsonaro é retratado com o rosto pintado de verde, amarelo e azul, e um chapéu com chifres de touro e pele de animal. A imagem faz referência a um notório apoiador do presidente dos EUA, Donald Trump, que foi preso após invadir o Capitólio americano em 6 de janeiro de 2021.