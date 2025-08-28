Trump quer restringir duração de vistos de estudantes e jornalistas - Governo Trump anuncia intenção de limitar permanência de estudantes estrangeiros em quatro anos. Já jornalistas podem enfrentar limites de 240 dias. Críticos dizem que medida pode afastar estudantes.O governo dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira (28/07) uma proposta para impor limites mais rígidos à permanência de estudantes e jornalistas estrangeiros em solo americano, na mais recente tentativa de restringir a imigração irregular no país.

A medida deve criar um período fixo para os vistos F, concedidos para estudantes internacionais, assim como os vistos J, que permitem que visitantes em programas de intercâmbio cultural trabalhem nos EUA, e os vistos I para profissionais da imprensa.

Os estrangeiros com vistos de estudante não terão permissão para permanecer por mais de quatro anos no território americano. Já os jornalistas estrangeiros poderão ter estadias limitadas a apenas 240 dias, com direito a solicitar uma extensão por um período adicional também de 240 dias, com a exceção jornalistas chineses, que teriam apenas 90 dias.