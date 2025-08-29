Alemã filmada enquanto corria tenta mudar lei sobre assédio - Yanni Gentsch fazia jogging quando percebeu que um homem a filmava por trás. Ela o confrontou e tentou prestar queixa, e acabou descobrindo que conduta não é classificada como crime - mas iniciou um debate na Alemanha.Em fevereiro deste ano, a redatora publicitária Yanni Gentsch, de 30 anos, estava correndo sozinha em um parque na cidade alemã de Colônia, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

Ao olhar para trás, ela percebeu que um ciclista a estava seguindo e filmando suas nádegas com seu celular. Gentsch confrontou o homem e o obrigou a apagar a filmagem. Enquanto isso, ela pegou seu próprio celular e filmou o agressor.

Sua filmagem mostra que o voyeur ficou perplexo com sua determinação em responsabilizá-lo. Ele gaguejou um pedido de desculpas, afirmando ainda que "nada aconteceu" e acaba por culpá-la.