Brasil Soberano: há 200 anos, país consolidava independência

O processo que transformou o Brasil de colônia a país independente não ocorreu de uma hora para a outra. O famoso "grito do Ipiranga" é tido como marco, mas o príncipe Pedro só foi aclamado Pedro 1º, imperador do Brasil, em 12 de outubro daquele ano de 1822. E o Brasil só se tornou oficialmente um império em dezembro.

Mas a independência de um país só tem efeito, de fato, com o reconhecimento dos demais. A partir de 1823, o Brasil se viu em meio a negociações diplomáticas para que outras nações dessem o aval à sua existência.

Reconhecimento internacional

Os pioneiros nesse sentido foram os Estados Unidos, que reconheceram formalmente o Brasil em 1824 — havia uma predisposição dos americanos a isso, já que nesses processos de independência, as outrora colônias europeias passavam a ficar sob sua influência geopolítica.

Mas também houve o fato de que o Reino do Daomé, que existiu de 1600 a 1904 no atual Benim, na África, foi dos primeiros a enviar representantes diplomáticos ao então novo país — os negócios escravocratas certamente pesavam nessa relação.

As Províncias Unidas do Rio da Prata, território que hoje corresponde à Argentina, também logo reconheceram o Brasil.