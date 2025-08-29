EUA negam visto para autoridades palestinas antes de Assembleia Geral da ONU - Medida do governo Trumo determina bloqueio e revogação de vistos de membros da Autoridade Palestina e da OLP. Medida deve impedir que Mahmoud Abbas discurse na reunião anual.O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (29/08) que negará e revogará vistos para autoridades palestinas dias antes da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. A decisão vem em meio ao movimento liderado pela França para reconhecer um Estado palestino.

O anúncio foi feito por meio de um comunicado divulgado pelo Departamento de Estado americano. "O governo Trump foi claro: é do nosso interesse de segurança nacional responsabilizar a OLP [Organização para Libertação da Palestina] e a AP [Autoridade Palestina] por não cumprirem seus compromissos e por minar as perspectivas de paz", diz o texto.

A medida extraordinária alinha ainda mais o governo de Trump ao de Israel, que rejeita veementemente um Estado palestino e busca equiparar a Autoridade Palestina, sediada na Cisjordânia, ao grupo extremista Hamas, em Gaza.