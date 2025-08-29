Exposição sobre papel de poloneses na 2ª Guerra divide país

Esses homens foram forçados a se alistar após a invasão da Polônia, em setembro de 1939, com a anexação de alguns territórios – caso da região de Gdansk, por exemplo, que a època era conhecida pelo nome alemão Danzig – e o reconhecimento dos habitantes que ali viviam como alemães étnicos.

Os homens que se recusaram a servir, desertaram ou tentaram juntar-se a grupos que combatiam os alemães foram condenados à morte e enviados a campos de concentração.

Os organizadores da exposição afirmam que ela traz "questões importantes sobre a lembrança – e o esquecimento – desse fenômeno após 1945".

Esses fatos, embora largamente conhecidos pelas famílias afetadas, são considerados um tabu a nível nacional. O primeiro-ministro Donald Tusk, por exemplo, é neto de um avô pomerano que serviu ao Exército alemão, um fato que costuma ser explorado por adversários ultranacionalistas em propagandas eleitorais.

A celeuma em torno da exposição também escancarou diferenças sobre a percepção da identidade polonesa em regiões menos homogêneas do país, que falavam outras línguas e seguiam outras religiões diferentes do catolicismo. Esse era o caso de regiões como a Alta Silésia, a Pomerânia Oriental, a região de Pozna?, que passaram da Alemanha para a Polônia após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e tinham populações bem mais heterogêneas que "vitrines" da identidade polonesa como Varsóvia e Cracóvia.

"Provocação moral"