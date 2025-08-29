O que mudou na União Europeia dez anos depois da crise dos refugiados - Em 2015, a Alemanha abriu suas portas a refugiados. O que veio depois afetou toda a União Europeia. Como a política e os europeus veem os debates sobre migração desde então?Em setembro de 2015, quando a então chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, inaugurou a política de portas abertas do país a refugiados com seu famoso bordão "nós vamos conseguir", a Europa inteira foi impactada.

Depois que a polícia deixou de tentar reter refugiados nas fronteiras, o número de requerentes de asilo ou refúgio disparou em toda a União Europeia(UE). Em 2015, o escritório de estatísticas do bloco, Eurostat, registrou mais de 1,2 milhão de pedidos; em 2016, foram 1,5 milhão. Destes, mais de um milhão pediram asilo na Alemanha.

Nos anos seguintes, o número de pedidos de refúgio não voltou mais ao patamar pré-2015 – com exceção de 2020, ano de pandemia. O ano de 2023 bateu um novo pico, com mais de 1 milhão de requerentes, mas voltou a cair. Por muitos anos, a Alemanha foi o principal destino; em 2025, porém, o país foi superado pela primeira vez pela França.