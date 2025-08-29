Tribunal americano considera tarifas dos EUA ilegais - Corte federal de apelações decidiu que a maioria das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump são ilegais, mas manteve a cobrança durante prazo para governo recorrer da decisão.Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira (29/08) que a maioria das tarifas do presidente Donald Trump, que afetam diversos parceiros comerciais, são ilegais.

A corte definiu que as tarifas podem permanecer em vigor até 14 de outubro, para que o governo possa recorrer da decisão à Suprema Corte.

A decisão representa um golpe para o presidente, que tem usado as tarifas como uma ferramenta de política econômica abrangente.