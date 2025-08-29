Ucrânia passa a permitir que homens jovens deixem o país

"O objetivo é permitir a jovens ucranianos principalmente melhores possibilidades de estudo, estágio e trabalho legal no exterior, para que eles adquiram experiência e possam colocá-la a serviço da reconstrução da Ucrânia", anunciou via Telegram o ministro ucraniano do Interior, Ihor Klymenko. "Fazemos o nosso melhor para garantir que a juventude ucraniana tenha acesso a educação de qualidade e a experiências internacionais, ao mesmo tempo em que segue sendo uma parte robusta de nosso Estado."

Viagens ao exterior até o 23º aniversário

A nova regra abrange homens que ainda não tenham completado 23 anos de vida até o dia em que cruzarem a fronteira, conforme informado à DW pelo porta-voz do serviço de fronteiras da Ucrânia, coronel Andriy Demchenko.

Há, porém, uma exceção para homens que ocupem determinados cargos públicos. Estes continuam sem poder sair da Ucrânia, a menos que se trate de uma viagem a trabalho, explica Demchenko.

Já que homens em idade de serviço militar estão proibidos de deixar a Ucrânia, muitos cidadãos enviaram seus filhos ao exterior antes que eles atingissem a maioridade –uma forma de contornar uma eventual convocação, caso a idade de alistamento fosse rebaixada. Para a Ucrânia, que começou a perder cada vez mais homens jovens, isso virou um problema sério.

"Não mobilizamos ninguém antes dos 25 anos. E não é correto tirar-lhes a possibilidade de deixar o país ou voltar para casa quando eles já estão estudando no exterior. Desse jeito vamos perder uma geração inteira. Os jovens temem voltar, porque aí não poderão mais sair de novo", afirma o parlamentar Fedir Venislavsky, que é do mesmo partido de Zelenski e integra a Comissão para Segurança Nacional, Defesa e Serviço Secreto.