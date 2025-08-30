AfD teve de pagar € 1,1 milhão em multas no Parlamento alemão - Doações não autorizadas, informações falsas, uso indevido de fundos: ultradireitistas pagaram mais da metade do total cobrado de todos os partidos no Bundestag, segundo dados do próprio Legislativo.O partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) é responsável por mais da metade das penalidades administrativas aplicadas no Bundestag (Parlamento), segundo dados do próprio Legislativo alemão.

Desde 2017, os partidos políticos alemães tiveram que pagar um total acumulado de 1,8 milhão de euros (R$ 2,1 milhões) em penalidades, sendo que, desse total, a AfD teve de arcar com 1,1 bilhão de euros.

Segundo os dados divulgados neste sábado (30/08) pelo jornal Welt am Sonntag e pela agência de notícias DPA, as multas se referem a questões como doações ilegais, uso indevido de verbas de grupos parlamentares e fornecimento de informações falsas em relatórios financeiros.