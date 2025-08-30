Antidepressivos podem ajudar a combater dores crônicas?

O meu caso é comum. Embora não saibamos o número exato de pessoas que vivem com dor crônica em todo o mundo, estima-se que no Ocidente cerca de 20% dos adultos lidem com esse problema, segundo uma estimativa da Associação Internacional para o Estudo da Dor (Iasp).

A Iasp define dor crônica como "uma condição na qual um indivíduo sente dor na maioria dos dias ou durante todos os dias por mais de três meses".

Se a dor afeta significativamente sua vida diária, como quando você não consegue mais cozinhar, praticar seu esporte favorito ou escrever um artigo, isso se enquadra na classificação da Iasp como "dor crônica de alto impacto".

Dor crônica nos leva a tentar quase tudo

Se você ou alguém que você ama faz parte deste clube, é provável que já tenha se encontrado no ponto em que eu cheguei há cerca de um ano. Eu estava disposta a fazer quase tudo para que a dor desaparecesse.

Fiz várias radiografias e ressonâncias magnéticas dos pulsos, braços, coluna cervical e torácica, além de um teste de reumatismo, todos com resultado positivo. Experimentei vários tipos de fisioterapia, osteopatia e acupuntura, mas nenhum desses métodos ajudou muito.