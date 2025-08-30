Artistas e políticos lamentam morte de Luis Fernando Veríssimo

O escritor Antonio Prata destacou que humor era de Veríssimo era o traço mais marcante de sua obra que suas crônicas são uma "porta de entrada à leitura".

"Ele foi um grande cronista, um grande humorista e um grande comentador da realidade nacional", disse Prata à rádio CBN. "Ele era um cara que escrevia sobre política também, sempre pelo viés do humor. Ele é um grande humorista, mas que comentava a realidade brasileira de uma maneira muito árdua, muito precisa".

O jornalista e escritor Ruy Castro, em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, comparou o estilo dos textos do cronista gaúcho com os do cineasta Woody Allen, publicados pela revista americana New Yorker. "Assim como Woody, Verissimo se punha na posição do observador que via o ridículo ou o absurdo com grande naturalidade. Também como Woody, ele não buscava a gargalhada, mas o riso silencioso. E seus personagens, assim como os de Woody, eram homens e mulheres nascidos não para, mas um contra o outro."

"Ele conseguiu a proeza de fazer o país rir com um personagem de forte sabor regional, o analista de Bagé. Outra de suas criações, a velhinha de Taubaté – a última pessoa no Brasil a continuar acreditando no regime militar – nos lavava semanalmente a alma. Minha favorita, no entanto, era uma que ele explorava pouco, a ravissante Dorinha Doravante, a socialite socialista, que escrevia ao cronista cartas deliciosamente cínicas", escreveu Castro.

"Escritor, cartunista e herói"

O humorista Antônio Tabet, apresentador e fundador do grupo Porta dos Fundos, também, lamentou a morte do cronista.