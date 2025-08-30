Ex-presidente do Parlamento ucraniano é morto a tiros

Parubiy, 54 anos, foi presidente do Parlamento ucraniano de 2016 a 2019 e foi um dos protagonistas dos protestos pró-europeus na Ucrânia, primeiro na Revolução Laranja de 2004 e depois na Revolução de Maidan em 2014.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentou o "assassinato horrível" e prometeu mobilizar "todas as forças e recursos necessários" para esclarecer o crime.

A imprensa ucraniana publicou fotos da suposta cena do crime, que mostram um homem com o rosto ensanguentado no chão, em uma rua de Lviv, no oeste da Ucrânia.

O suspeito estava vestido como entregador e usava uma bicicleta elétrica, informou a emissora pública Suspilne.

Parubiy foi uma figura conhecida no movimento pró-europeu Maidan em 2014. Ele teve papel de "comandante" dos grupos de autodefesa durante as manifestações violentamente reprimidas pelo regime pró-russo da época. À época, ele foi ferido várias vezes durante confrontos com a polícia de choque da Ucrânia.

Os protestos, que exigiam uma aproximação da Europa e fim da interferência da Rússia no país, forçaram o então presidente Viktor Yanukovych a abandonar o poder e fugir para a Rússia em 2014.