Moais da Ilha de Páscoa podem ser engolidos pelo mar até 2080 - Estudo analisou modelos de aumento do nível do mar e alertou que esculturas gigantes na ilha do Pacífico correm risco diante de ondas cada vez mais intensas turbinadas pelas mudanças climáticas.As mudanças climáticas ameaçam os famosos moais da Ilha de Páscoa, no Chile. As estátuas gigantes, construídas pelo povo rapanui, entre os anos 1250 e 1500, podem serem engolidas pelo mar até 2080, devido ao aumento do nível dos oceanos causado pelo aquecimento global, revelou um estudo publicado em meados de agosto na revista especializada Journal of Culture Heritage.

"O aumento do nível do mar é real. Não é uma ameaça distante", destacou o autor principal do estudo, Noah Poa. A Ilha de Páscoa está localizada no Oceano Pacífico e é administrada pelo Chile. O local foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

"A questão principal não era se o local seria afetado, mas quando e com que intensidade", afirmou o pesquisador num comunicado divulgado pela Universidade do Havaí, em Manoa.