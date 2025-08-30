Moraes manda ampliar vigilância sobre Bolsonaro

Moraes justificou as medidas com base na solicitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que apontou a existência de "pontos cegos" não visíveis a partir da fachada da residência, o que representaria um "risco" de fuga.

Na última segunda-feira (25/08) Moraes já determinado o reforço de medidas de vigilância, ordenando uma presença policial permanente diante da residência.

Na terça-feira, a Polícia Federal chegou a solicitar autorização para monitorar a parte interna da casa do ex-presidente, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionou contra a presença de policiais no interior da residência de Bolsonaro. Apesar disso, a PGR se manifestou favorável ao reforço da segurança nas proximidades da residência e na entrada do condomínio, o que foi acatado pelo ministro.

Na próxima terça-feira (02/09), Bolsonaro e mais sete aliados, que são réus do núcleo 1 da trama golpista, serão julgados pela Primeira Turma do STF.

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto, com uso de tornozeleira eletrônica. A medida foi determinada após Alexandre de Moraes entender que o ex-presidente violou as medidas cautelares que proibiam postagens nas redes sociais de terceiros.

Na semana passada, em outra investigação, a PF descobriu que Bolsonaro tinha um documento de asilo político para ser apresentado ao presidente da Argentina, Javier Milei. Segundo a PF, o documento estava salvo no aparelho desde 2024.