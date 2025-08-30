Morre Luis Fernando Verissimo, o cronista da vida privada

Até então, o caçula da família Verissimo havia tentado de tudo, mas não tinha dado certo em nada. Sem perspectiva alguma de trabalho, foi apresentado a Paulo Amorim, diretor de redação do Zero Hora que o convidou, em 1967, a trabalhar como copidesque. No jornal gaúcho, Verissimo fez de tudo: de horóscopo a editorial. "A primeira coisa que fazia ao acordar era ler a previsão que eu mesmo fizera para o meu dia", diverte-se, em entrevista ao Jornal do Brasil.

Sucesso como cronista

Se a carreira de astrólogo foi um fiasco, a de cronista é um sucesso. Em 19 de abril de 1969, Verissimo publicou sua primeira coluna no Zero Hora. A crônica Entrando em Campo, era sobre o Sport Club Internacional, seu time do coração. A última, A Caixinha, foi publicada na edição do dia 14 de janeiro de 2021, do jornal O Globo. O tema era a invasão do Capitólio por correligionários do presidente Donald Trump em 6 de janeiro daquele ano.

"Até hoje, ninguém definiu direito o que é crônica", observou, por ocasião do lançamento de As Mentiras que as Mulheres Contam (2015). "Você pode fazer o que quiser e chamar de crônica. É dessa liberdade que eu gosto". Em 2020, a Objetiva reuniu mais de 300 delas no livro Verissimo Antológico: Meio Século de Crônicas, ou Coisa Parecida.

O escritor nunca teve rotina de trabalho. Em geral, dormia tarde e acordava mais tarde ainda. Só começava a trabalhar depois do cochilo vespertino. "Sempre escrevi muito. Hoje, escrevo menos. Não sei se estou mais conciso ou mais preguiçoso", brincou, ainda em 2015.

"As três melhores coisas do mundo são pudim de laranja, gol do Internacional e netos", afirmou o avô coruja de Lucinda, de 17 anos, e Davi, de 12, na crônica A Cordilheira, publicada no jornal O Globo, de 3 de dezembro de 2015. "Não necessariamente nessa ordem", acrescentou, gaiato.