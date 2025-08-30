Primeiro-ministro houthi é morto em ataque israelense ao Iêmen - Grupo rebelde que controla parte do Iêmen confirmou que premiê Ahmed al-Rahawi foi morto em bombardeio israelense nesta semana. Grupo afirma que pretende se vingar pela ação.Os houthis do Iêmen anunciaram neste sábado (30/08) que Ahmed al-Rahawi, primeiro-ministro do grupo rebelde, que controla parte do país, morreu em um ataque aéreo israelense na última quinta-feira, junto com vários de seus ministros.

"Anunciamos o martírio na quinta-feira do 'mujahedin' Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primeiro-ministro do Governo de Mudança e Construção, junto com vários de seus colegas ministros", afirmou a chefia houthi em um comunicado nas redes sociais, citado pela emissora Al Jazeera.

As mesmas fontes acrescentaram que as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram a capital Sanaa na última quinta, no contexto dos confrontos entre Israel e os houthis do Iêmen que começaram após o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, e continuaram desde então, apesar do cessar-fogo entre os houthis e Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entrou em vigor em maio deste ano.