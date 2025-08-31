Alemanha amplia debate sobre proibição de smartphones em escolas - No início do ano letivo, após as férias de verão no meio do ano, país intensifica discussões em torno de como lidar com celulares. Experiências em algumas cidades indicam bons resultados, embora não agradem a muitos.No primeiro dia de aula após as férias de verão, Klara Ptak quase esqueceu o celular em casa. Talvez esta seja a melhor prova de que a representante estudantil do escola Dalton de ensino médio em Alsdorf, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, já tenha assimilado que não precisa mais do aparelho durante as aulas. Desde o final de abril, a escola proibiu rigorosamente o uso de celulares para todas as séries.

"Não consigo mais verificar meu celular de forma intermitente e enviar uma mensagem rapidamente durante o recreio. No início, vários alunos perguntavam qual era o sentido [da proibição], mas com o tempo, muitos perceberam que não era tão ruim e, na verdade, tinha muitos aspectos positivos."

As opiniões, no entanto, não foram unânimes. "Os professores, em sua maioria, acham muito bom, os alunos mais novos aceitam, mas os mais velhos não estão tão satisfeitos."