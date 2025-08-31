Ativistas brasileiros integram flotilha humanitária rumo a Gaza - Iniciativa liderada por Greta Thunberg e Thiago Ávila, que reúne pessoas de 44 países, visa furar bloqueio marítimo imposto por Israel. Organizadores dizem que esta é a maior flotilha já reunida com esse objetivo.Uma flotilha humanitária com ativistas de mais de 40 países, incluindo um grupo de brasileiros e a sueca Greta Thunberg, partirá de Barcelona rumo à Faixa de Gaza neste domingo (31/01) para tentar romper o que os organizadores chamam de "cerco ilegal" imposto por Israel ao enclave palestino.

A missão Flotilha Global Sumud visa abrir um corredor humanitário até Gaza, onde cerca de 2,2 milhões de palestinos estão ameaçados pela fome após quase dois anos da guerra entre Israel e o grupo islamista Hamas.

Não foi informada a quantidade de embarcações que deverá tomar parte na iniciativa, mas, segundo os organizadores, dezenas de navios deverão se juntar à flotilha em 4 de setembro a partir de portos da Tunísia e de outros pontos do Mediterrâneo.