Como a Europa encara o serviço militar obrigatório

Alemanha

Em 2011, a Alemanha aboliu o serviço militar obrigatório. Mas a maior economia da Europa agora tem revisto essa decisão, com algo que o Ministério da Defesa alemão chama de "novo serviço militar". A medida visa incentivar um alistamento voluntário, no qual um questionário é enviado a todos os jovens de 18 anos. Na Alemanha, o processo será voluntário — pelo menos no início.

A partir de 1º de julho de 2027 o questionário então se tornará obrigatório para todos os homens dessa idade. "Os jovens serão obrigados a preencher o questionário", diz o site do Ministério da Defesa da Alemanha. "Para pessoas de outros gêneros, responder é voluntário, já que não estão sujeitas ao alistamento.”

Quem quiser se alistar nas Forças Armadas passará então por um processo seletivo e, se aprovado, receberá o status de "soldado temporário" (SaZ). Isso coloca os novos recrutas em uma posição financeira melhor, e os bônus devem tornar compromissos mais longos com o exército mais atrativos.

O alistamento não será obrigatório sob as novas regras, mas o modelo inclui essa possibilidade. Caso a situação de segurança mude ou não haja voluntários suficientes, o governo alemão poderá ordenar o recrutamento obrigatório, com aprovação do Parlamento (Bundestag). Basicamente, a partir de 2027, o questionário digital obrigatório permitirá ao governo saber quantos possíveis soldados existem, onde estão, qual seu estado de saúde e em quais áreas eles poderiam servir.

Depois do serviço voluntário, os jovens alemães permanecerão ligados ao exército por meio da reserva militar — não farão parte do exército regular, mas poderão ser convocados sempre que necessário e participar de treinamentos. Esse aumento de reservistas é crucial para os objetivos da Otan de reforçar o poderio dos seus membros europeus. Dessa forma, as Forças Armadas da Alemanha vão tentar compensar a atual escassez de pessoal.