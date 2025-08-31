Irlanda condena violência policial contra ativista pró-palestinos em Berlim - Imagens mostram manifestante irlandesa pró-palestinos sendo agredida no rosto por um policial durante manifestação na capital alemã contra guerra em Gaza. Premiê da Irlanda chama violência de "inaceitável".Um vídeo que mostra uma mulher sendo brutalmente agredida pela polícia alemã durante um protesto em Berlim nesta semana provocou atrito diplomático entre a Irlanda e a Alemanha. As imagens mostram uma ativista irlandesa chamada Kitty O'Brien, que participava de um protesto pró-palestinos na capital alemã, levando dois socos diretos no rosto e sendo imobilizada com o rosto ensanguentado antes de ser detida.

Mais tarde, no mesmo vídeo, O'Brien aparece gritando desafiadoramente para os policiais: "Vocês não nos assustam! Isso está na conta de vocês. Há sangue nas suas mãos".

O protesto e subsequente repressão policial ocorreram na quinta-feira (28/08) e as imagens viralizaram nos dias seguintes, levando a embaixadora da Irlanda na Alemanha, Maeve Collins, assim como altos funcionários do Departamento de Relações Exteriores da Irlanda, a contatarem as autoridades alemãs para expressar preocupação.