Israel intensifica ação militar para tomar Cidade de Gaza - Forças israelenses bombardeiam a região na tentativa de expulsar população, enquanto gabinete de segurança de Netanyahu discute plano para consolidar domínio sobre a cidade. Israel confirma morte de porta-voz do Hamas.Forças israelenses atacaram os subúrbios da Cidade de Gaza na madrugada deste domingo (31/08) por via aérea e terrestre, destruindo casas e expulsando famílias da área, enquanto o gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se prepara para discutir um plano para tomar a cidade.

Autoridades de saúde locais disseram que os ataques israelenses mataram pelo menos 30 pessoas no domingo, incluindo 13 que tentavam coletar alimentos perto de um posto de assistência na região central do enclave palestino, e outras duas mortas em uma casa na Cidade de Gaza.

As autoridades de saúde de Gaza também disseram que pelo menos 15 pessoas, incluindo cinco crianças, foram mortas neste sábado em um ataque a um prédio residencial em uma região central Cidade de Gaza .