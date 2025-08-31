'Muda nossa vida': escalpelamento em acidentes de barco assola comunidades ribeirinhas

Jureuda Guerra, psicóloga hospitalar que atende no Acolher, lembra que, entre a década de 1960 e o começo dos anos 2000 não havia protocolo de atendimento nos casos de escalpelamento. Como resultado, vítimas deixavam por vezes de realizar exames importantes, como ressonância magnética e tomografia craniana. Hoje, a partir do atendimento inicial nas unidades mais próximas de saúde, há um encaminhamento à Santa Casa.

Por sua vez, em um estado em que o tempo percorrido até a capital partindo de zonas ribeirinhas pode chegar facilmente a dois dias, o deslocamento para seguir com os tratamentos é um grande desafio. "Tenho casos de crianças que não vem há mais de três anos, e seguem perdendo as consultas", conta Guerra.

Os pacientes dependem do chamado TFD —Tratamento Fora de Domicílio, custeio para o deslocamento que é de responsabilidade dos munícipios. No entanto, a psicóloga afirma que muitas prefeituras não repassam os valores às vítimas e criam impedimentos para a viagem à capital.

Mesmo depois de adultos, as pacientes costumam seguir dependendo de acompanhantes para realizar os deslocamentos, tornando a viagem mais complicada. Durante o trajeto, as vítimas podem ter crises de encefaleia, que podem, por exemplo, ocasionar em desmaios ou situações mais graves.

Sobre a viabilidade de realizar tratamentos mais próximos às regiões ribeirinhas, Guerra é cética e não crê que é uma alternativa, uma vez que as unidades locais não oferecem a mesma estrutura presente na capital.

"Tentam nos impor que é um favor"

Apesar de ter sido um aliado fundamental das vítimas até hoje, há temores de que a ação voluntária possa ofuscar políticas públicas efetivas. "Muitas vezes, o voluntariado possui uma perspectiva assistencialista, pontual e provisória", avalia Lemos. Além de mutirões de cirurgia, são comuns ações voltadas para a doação de cabelos às vítimas.