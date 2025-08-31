O estigma enfrentado por mulheres asiáticas que pedem divórcio - Em países como Paquistão e Filipinas, a dissolução de um casamento ainda é encarada como um tabu social. Mulheres que decidem se separar enfrentam estigmas sociais, pressões familiares e muitas batalhas legais.Zoya Ahmed, moradora de Karachi, no Paquistão, enfrenta uma campanha de retaliação por parte de seu marido desde o momento em que decidiu pedir o divórcio.

No país, a dissolução do casamento é permitida pela doutrina islâmica e as mulheres casadas podem iniciar processos de separação. Em muitos casos, porém, são obrigadas a provar circunstâncias específicas e renunciar ou devolver o Haq Mehr (dote) ao marido como compensação.

Mesmo quando aceito, o processo rapidamente se torna um estigma para a mulher e um instrumento de pressão masculina, algo observado também em outros países da região, apesar do aumento das taxas de divórcio em locais como Índia, Indonésia e no próprio Paquistão.