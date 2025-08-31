Trump diz que pretende endurecer regras para voto nos EUA - A um ano das próximas eleições legislativas, presidente diz que está preparando um decreto para exigir que eleitores apresentem documento de identidade e para limitar severamente opção de voto pelo correio.O presidenteDonald Trump disse neste fim de semana que pretende emitir um decreto para endurecer os requisitos para votar em eleições presidenciais nos EUA, incluindo uma exigência de apresentação de documento de identidade nas seções, algo que não é obrigatório em vários estados do país.

Trump também afirmou que pretende limitar severamente a possibilidade de os eleitores votarem pelo correio.

"A identificação do eleitor deve fazer parte de cada voto. SEM EXCEÇÕES! Vou emitir uma ordem executiva para esse fim!!!”, afirmou o presidente dos EUA na rede Truth Social no final da noite de sábado (30/08). "Além disso, não haverá votação por correspondência, exceto para pessoas gravemente doentes e militares que estejam longe”, acrescentou.