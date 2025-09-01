A nova aposta latino-americana no transporte por trens

"O projeto ferroviário tornará o Brasil muito mais competitivo. É uma mudança radical. Terá impacto direto sobre regiões do Norte, do Centro-Oeste, do interior do Sudeste e do Nordeste", completou.

A proposta do megaprojeto é conectar o porto de Ilhéus, na Bahia, ao porto de Chancay, no Peru, aproveitando partes de linhas ferroviárias já implementadas. Em julho, o governo brasileiro assinou uma parceria com a China para estudar a viabilidade de implementar e conectar os demais trechos, que cruzariam ainda Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre. A estimativa é que o trajeto contemple 3 mil quilômetros de extensão.

Projetos ferroviários acumulam críticas

O envolvimento chinês é visto com receio por críticos, que acusam Pequim de avançar sobre projetos de infraestrutura na América Latina para consolidar seu poderio econômico na região. O país também financiou a construção do porto peruano de Chancay, por exemplo. O Brasil não aderiu à Nova Rota da Seda, mas tem ampliado acordos bilaterais com o parceiro asiático. A Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER) se disse "indignada" pela proximidade com Pequim, por considerar uma desvalorização da capacidade da indústria nacional.

Megaprojetos ferroviários como este também são alvo constante de críticas devido aos impactos que causam. Se consolidada, a Ferrovia Bioceânica cortaria quatro biomas somente em território brasileiro. Outro plano, o de abrir a Estrada de Ferro Maranhão do norte do Tocantins até São Luís, por exemplo, tem sido duramente criticado por lideranças quilombolas devido aos seus possíveis prejuízos sociais e ambientais.

Por outro lado, a modernização da malha facilitaria o escoamento de produtos para a Ásia e é vista como uma estratégia geopolítica para diminuir a dependência do Brasil aos Estados Unidos. "O investimento ferroviário chama atenção por seus diversos benefícios e por marcar o início de uma parceria estratégica voltada à promoção da cooperação entre países do Sul Global", diz artigo publicado no site brasileiro do Brics.