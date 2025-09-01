Associação de acadêmicos diz que Israel comete genocídio em Gaza - Referência no tema, Associação Internacional de Acadêmicos de Genocídio diz que Israel comete extermínio em massa de palestinos com sua ofensiva para desmantelar o Hamas.A Associação Internacional de Acadêmicos de Genocídio (IAGS, na sigla em inglês) – a maior organização profissional de acadêmicos que estudam os extermínios em massa – afirmou nesta segunda-feira (01/09) que Israel está cometendo genocídio em sua ofensiva na Faixa de Gaza.

A avaliação da Associação – que possui cerca de 500 membros em todo o mundo, incluindo vários especialistas em Holocausto – pode servir para isolar ainda mais Israel da opinião pública global e se soma a um coro cada vez maior de organizações que têm usado o termo para descrever as ações de Israel em Gaza. O governo israelense rejeitou repetidas vezes a acusação.

A resolução declara que as "políticas e ações de Israel em Gaza atendem à definição legal de genocídio no Artigo 2º da Convenção das Nações Unidas para Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (1948)" e também acusa o país de cometer crimes contra a humanidade e crimes de guerra.