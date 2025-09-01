Avião que levava chefe da UE sofreu bloqueio de GPS na Bulgária - Aeronave registrou interferência quando se preparava para pousar, e pilotos precisaram recorrer a ferramentas de navegação terrestre. Comissão Europeia atribui causa do incidente à Rússia.Um avião que levava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sofreu uma interferência de GPS quando se preparava para pousar em Plovdiv, na Bulgária, neste domingo (31/08).

Segundo informou a Comissão Europeia, autoridades búlgaras acreditam que a Rússia esteja por trás do incidente. Ainda não está claro, porém, se a aeronave foi deliberadamente visada, já que tais ataques são relativamente comuns na região.

"Durante o voo que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para Plovdiv, o sinal de satélite utilizado pelo sistema de navegação GPS da aeronave foi perdido", disse o governo búlgaro em um comunicado.