Brasileiros vasculham arquivos da Europa em busca de cartas indígenas

Com base nesse acervo e também no levantamento da Biblioteca Nacional das fontes de interesse do Brasil em arquivos da Espanha, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Áustria, Itália, Vaticano e Estados Unidos, os pesquisadores montaram um roteiro de visitas a serem feitas até 2026.

"Tem muita coisa já digitalizada, mas tem alguns materiais que a gente também pode encontrar fisicamente e que ainda não foram digitalizados por esses grandes arquivos europeus", diz Costa.

Em outubro, a dupla estará em Portugal para visitar o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, um dos mais antigos do mundo, aberto em 1378, e o Arquivo Histórico Ultramarino. Em seguida, pretendem ir uma segunda vez a Haia, na Holanda, para buscar novos documentos no Arquivo Nacional – eles já fizeram uma viagem desde que chegaram ao Reino Unido, onde estão morando durante a pesquisa.

Também nos planos está uma visita a campo em Oxford, na Inglaterra, e ao British Museum, em Londres. "Eles [British Museum] têm um departamento muito interessante agora de América Latina e estão convidando pesquisadores e pesquisadoras indígenas para fazer intervenções e acompanhamento do material que eles aprisionam lá", conta Xucuru-Kariri.

Há o sonho ainda de conseguir financiamento e autorização para visitar o Arquivo Nacional Francês, conhecido como Archives Nationales, em Paris, que pode ter documentos da relação dos franceses com os indígenas potiguaras, e também os arquivos do Vaticano, em busca da memória perdida dentro das cartas da Companhia de Jesus.

Os desafios da pesquisa nos arquivos europeus