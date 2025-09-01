Ioga vira ferramenta de soft power para a Índia

Devido aos esforços de Modi, as Nações Unidas decidiram, no fim de 2014, declarar o 21 de junho como o Dia Internacional da Ioga. Nas celebrações deste ano, o próprio Modi praticou ioga entre uma multidão à beira-mar na cidade de Visakhapatnam, no sul do país. "A ioga nos conduz numa jornada rumo à unidade com o mundo", afirmou.

Soft power da Índia

Em 21 de junho de 2023, Modi liderou as celebrações do Dia da Ioga na sede das Nações Unidas, em Nova York, "o mesmo lugar onde ele propôs a ideia pela primeira vez", observou o diplomata indiano Chaitanya Prasad, em artigo no jornal The Pioneer.

Prasad vê a ioga como uma força transformadora que fortalece o sentimento de unidade e harmonia num mundo cada vez mais fragmentado e volátil. Cada vez que alguém desenrola um tapete para iniciar sua prática, está se conectando com a rica herança da Índia, observa. "Isso em si é o soft power da Índia", afirma Prasad.

O professor de direito internacional Venkatachala G. Hegde, da Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Déli, vê a promoção do ioga como parte dos esforços do governo indiano para preservar e fortalecer sistemas de conhecimento tradicionais.

O Ministério de Ayush, pasta do governo criada por Modi em 2024 que promove seis sistemas da medicina tradicional indiana – aiurveda, ioga e naturopatia, unani, siddha, sowa-rigpa e homeopatia –, tem impulsionado a promoção nacional e global da ioga, incluindo colaborações com instituições de vários países europeus.