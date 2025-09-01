Justiça condena Volkswagen por trabalho escravo em fazenda no Pará - Juiz vê prática de servidão por dívida, violência e submissão a condições degradantes em propriedade rural da empresa no Pará, nas décadas de 70 e 80. Montadora recorrerá da decisão.A multinacional Volkswagen foi condenada pela Justiça do Trabalho do Pará por exploração de trabalho análogo à escravidão no Pará. O crime ocorreu entre os anos de 1974 e 1986 na Fazenda Vale do Rio Cristalino, também conhecida como Fazenda Volkswagen, localizada em Santana do Araguaia, no sudeste do Pará.

A companhia alemã deverá pagar R$ 165 milhões em indenização por dano moral coletivo, o maior montante da história no país em casos de trabalho análogo à escravidão, segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), que moveu a ação contra a empresa. O valor será repassado ao Fundo Estadual de Promoção do Trabalho Digno e de Erradicação do Trabalho em Condições Análogas à de Escravo no Pará (Funtrad/PA).

A decisão foi publicada na última sexta-feira (29/08) e cabe recurso.