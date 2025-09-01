Lei controversa sobre extremismo online entra em vigor na Rússia

O Ministro de Assuntos Digitais da Rússia, Maksut Shadayev, relatou ao presidente russo, Vladimir Putin, que "plataformas estrangeiras se recusam a remover esse material a pedido de nossa autoridade reguladora, a Roskomnadzor. Atualmente, mais de 20.000 de nossos pedidos estão pendentes."

Na conversa ocorrida no final de julho, pouco antes de Putin sancionar a lei, Shadayev explicou que "na prática, as autoridades devem provar que houve intenção e que o usuário sabia de antemão que o material era extremista e o registrou. Nesse sentido, os usuários comuns podem ficar tranquilos." A lei diz que se o conteúdo aparecer na barra de buscas, mas não for clicado, não deve haver penalidade.

VPNs ainda são permitidas

Estima-se que cerca de 40% da população utilize conexões VPN para contornar bloqueios de internet, o que significaria que cerca de 40% dos cidadãos são potencialmente infratores.

O presidente do Comitê de Política de Informação da Duma, Serguei Boyarsky, explicou que o Rússia não proíbe as conexões VPN porque "elas também podem ajudar a contornar bloqueios prejudiciais impostos pela política de sanções contra nós. Muitos cidadãos, empresas e organizações usam VPNs para fins benéficos. No entanto, se você usou as VPNs para acessar informações extremistas, isso quer dizer que você o fez intencionalmente." A publicidade para promover as VPNs, no entanto, foi criminalizada.

Na votação, em julho, apenas dois grupos parlamentares se opuseram à legislação. O parlamentar Boris Nadezhdin, que organizou um protesto contra o projeto de lei, disse que era como "algo saído de 1984" - uma referência ao livro de George Orwell sobre um Estado supertotalitário. "Esta lei pune crimes de pensamento", criticou.