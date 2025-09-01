Reduzir feriados pode mesmo melhorar a economia de um país? - Vários países decidiram reduzir feriados, alegando que isso ajuda os orçamentos e impulsiona o crescimento. Outras análises sugerem que a produtividade não se resume aos dias trabalhados e que o tempo livre é essencial.A eliminação de feriados está em voga. Em julho, o primeiro-ministro francês, François Bayrou, propôs eliminar a Segunda-feira de Páscoa e o Dia da Vitória na Europa – celebrado em 8 de maio – da lista anual de 11 feriados da França. O plano gerou indignação e recebeu críticas de líderes políticos de todas as vertentes.

Bayrou afirmou que a medida ajudaria a França a aliviar as pressões orçamentárias. Ele não foi o único a apresentar tal proposta.

No início deste ano, a Eslováquia cortou um de seus feriados em um esforço para melhorar sua situação fiscal, espelhando uma medida tomada pela Dinamarca em 2023, quando removeu um feriado pós-Páscoa. O raciocínio em Copenhague era criar espaço fiscal para atender ao aumento dos orçamentos de defesa.