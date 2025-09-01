Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão - Tremor de magnitude 6 e várias réplicas atingem sobretudo províncias de Kunar e Nangarhar, na fronteira com o Paquistão, e deixa pelo menos de 2.500 mil feridos.Mais de 800 pessoas morreram e pelo menos 2.500 mil ficaram feridas depois que um forte terremoto de 6 graus de magnitude e várias réplicas atingiram o leste do Afeganistão na noite deste domingo (31/08), disseram autoridades locais nesta segunda-feira.

Os terremotos foram sentidos com força nas províncias orientais de Kunar, Nangarhar, Nuristão e Laghman, e os tremores também atingiram a capital, Cabul.

Segundo autoridades locais, 812 pessoas morreram em Kunar e Nangarhar. Equipes militares de resgate se espalharam pelas duas províncias, comunicou o Ministério da Defesa do governo do Talibã, acrescentando que 40 voos transportaram 420 feridos e mortos.