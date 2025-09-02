A Albânia poderia virar um país sem dinheiro vivo? - Premiê Edi Rama quer fazer do seu país o primeiro do mundo a abolir o dinheiro em espécie. Críticos dizem que plano é irrealista, devido à alta informalidade e hábitos da população.O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, conquistou seu quarto mandato em maio, prometendo aos cidadãos albaneses que lideraria o país rumo a adesão à União Europeia (UE) até 2030.

Em meados de julho, ele anunciou outro plano fundamental para o mesmo período. "Temos a ambição de que, até o final desta década, a Albânia se torne uma sociedade sem dinheiro em espécie, o que significa que todas as interações e transações financeiras serão totalmente digitais", disse Rama a representantes de startups e do setor de tecnologia e inovação em um encontro intitulado Albânia 2030 — uma visão para a integração europeia.

"O que é necessário é mais qualificação", prosseguiu, enfatizando que as ferramentas necessárias para uma Albânia sem dinheiro vivo já existem. "Acredito que, se conseguirmos traçar corretamente o roteiro para o futuro, esse objetivo será totalmente alcançável e libertará o país de um pesado fardo de práticas ultrapassadas e ineficiências que sobrecarregam a vida cotidiana", disse Rama.